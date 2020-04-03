Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif

Koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantina altına alınan El. Venizelos isimli kruvaziyer gemiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

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Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen El. Venizelos isimli kruvaziyerin, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndaki karantinası devam ediyor.

Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye'deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı'na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. 34'ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşları da var. Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.

65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Yunanistan'da karantinaya alınan ve 383 yolcusu bulunan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.