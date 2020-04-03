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Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ve tedavisine evde devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularıyla telekonferans yoluyla görüştü.

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Futbolcularına mevcut sağlık durumunu ve tedavi sürecini anlatan Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler alırken, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkat çekti.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü
Tecrübeli teknik adam, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti. Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Başarılı çalıştırıcı, bu görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın" notunu ekledi.

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