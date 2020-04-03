Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, bir Bilim Kurulu üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak isim veremeyeceğini söyledi. Koca, herkesin test yapma talebinin ise doğru olmadığını ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir Bilim Kurulu üyesinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarıyla ilgili vaka sayısının sorulması üzerine bir Bilim Kurulu üyesinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Herkesin test yaptırma talebinin doğru olmadığını söyleyen Koca, basın toplantısının düzenlendiği ortamda bile koronavirüs olabileceğini kaydetti. Koca, koronavirüse yakalanan Bilim Kurulu üyesinin isminin sorulmasını istedi.