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Antalya'da bir şahıs hırsızlıkla suçladığı komşusu tarafından öldürüldü

Antalya'da bir kişi, mağazasından 50 bin lira değerindeki yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı komşu esnaf tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan katil zanlısı aranıyor.

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Antalya'da aynı yerde ayakkabı mağazaları bulunan 2 komşu esnaf arasında, 50 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabının çalınmasıyla olay çıktı.

İddiaya göre; 24 yaşındaki Volkan Işık'ın, Altınova Mahallesi'ndeki mağazasından 50 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabı çalındı.

Ayakkabıların bazılarını komşu esnafın mağazasında gördü 

Hırsızın peşine düşen Işık, yine iddiaya göre, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını 38 yaşındaki Tuncay T.'nin mağazasında gördü. Işık ve Tuncay T., dün gece yarısı Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde karşılaştı.

Karnından bıçakladı 

Çıkan tartışma, Tuncay T.'nin "Ayakkabıları parayla aldım, parayı getir ayakkabıları al." sözleri üzerine kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay T., Volkan Işık'ı karnından bıçaklayıp, kaçtı.

Hastanede kurtarılamadı, katil zanlısı aranıyor 

İhbar üzerine gelen ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Volkan Işık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Tuncay T.'yi yakalanmak için araştırma başlattı. Yaşamını yitiren Volkan Işık'ın cenazesi, memleketi Muş'ta toprağa verilecek.

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