HABER /  YEREL

Elazığ’da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yayalar için sınırlandırılan bazı caddeler araç trafiğine de kapatıldı

Abone ol

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler her geçen gün biraz daha arttırılıyor. Son olarak Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla kent merkezinde yoğun olarak kullanılan Gazi, Vali Fahribey ve Hürriyet Caddeleri araç ve yaya trafiğine bugün kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, caddelerin ana giriş noktalarına barikat kurdu, ara bağlantıları ise şeritlerde kapattı. Polislerin nöbet tutuğu 3 caddeyi kullanmak isteyen vatandaşlar geri çevrilirken, evde kalmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Caddelerin yaya ve araç trafiğe kapanmasının yerinde doğru bir karar olduğunu belirten vatandaşlardan Samet Canpolat, “ Devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Halk, biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bugüne kadar çok bilinç yoktu ama valimizin de talimatları ile Gazi Caddesi yaya ve trafiğe kapatıldı. Bunun daha etkili olacağına inanıyorum. Bu şekilde ne kadar dikkat edersek o kadar erken bu işi yeneceğimize inanıyorum” dedi.

Vatandaşlardan Adil Begiç ise “Görüldüğü üzere şuanda kalabalık caddemiz trafiğe ve yayalara kapandı. Valilik çok güzel bir uygulama yaptı. Uygulamayı destekliyoruz ve vatandaşların evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Lütfen herkes evinde kalsın. Herkes bu süreçte birbirine yardımcı olsun ve evinde çıkmasın” diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Aracı olanları üzecek gelişme! Benzine 20 kuruş zam yapıldı
Son dakika karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine girecek ilk kişi İstanbul'dan
Elektrik ve doğalgaz faturası nasıl kesilecek? EPDK'dan ikinci açıklama
Erzurum'da tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu
Türk doktor açıkladı: Koronavirüs aşısı yapıldı üstelik işe yarıyor
Kur'an ile dalga geçen gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Alparslan Türkeş anma töreni iptal Devlet Bahçeli duyurdu
Bodrum'da gazeteci Hakan Aygün paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
Bekir Pakdemirli talimat verdi kampanya başladı! Maliyetine satılacak
Çorum'da koronavirüs hastası hastaneden kaçtı otelde yakalandı
Lezzet bombası kartopu kurabiye nasıl yapılır?
Yorumlar