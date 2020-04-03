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Aracı olanları üzecek gelişme! Benzine 20 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam yapıldı.

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Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sabit kalmıyor ve sürekli değişiklik gösteriyor. 

Aracı olanları üzecek haber EPGİS'den (Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası) geldi. Benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam yapıldı.

Ne kadar olacak?

Ankara ve İzmir'de ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor

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