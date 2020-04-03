Abdurrahim Albayrak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu

Galatasaray'da koronavirüse (kovid-19) yakalanan isimlerden Abdurrahim Albayrak, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL bağışta bulundu.

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na destekte bulundu.

Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.