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Sivas'ta manav reyonunda çalışan adam canlı mesafe uyarıcısı oldu

SİVAS'ta bir market zincirinin manav reyonunda görevli olarak çalışan Ayhan Kılıç, insanları sosyal mesafe konusunda uyardı ancak beklediği sonucu alamadı. Kılıç, çareyi sırtına 'Sosyal mesafeyi koruyalım' yazısı asmakta buldu.

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Sivas'ta bir marketin manav reyonu görevlisi olan 42 yaşındaki Ayhan Kılıç, müşterilerin kendisine fazla yaklaşmasını önlemek için kıyafetinin sırtına 'lütfen mesafemizi koruyalım' yazısı dikti.

Kılıç, müşterilerin sosyal mesafeye dikkat etmediğini belirterek," Lokantaların kapanması nedeniyle manavlarda sebze satışı çoğaldı. İnsanlar evlerinde daha çok yemek pişirmeye başladı. Bu nedenle işlerimizde bir artış oldu"dedi.

"Çok kez uyardım, bazıları yanlış anladı"

Ayhan Kılıç sözlerine şöyle devam etti, "Sosyal mesafe nedeniyle çok kez müşterileri uyardım. Bazı insanlar yanlış anladı. Ben de bu yanlış anlaşılmaların önüne geçmek, insanlarla sürekli konuşup rahatsız etmemek adına böyle bir çözüm buldum. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Beni görüp gülenler oluyor. Sırtıma bakıp 'güzel olmuş' diyenler de var. Sessiz bir şekilde, konuşmadan insanlara bir şeyler anlatabildiğimi düşünüyorum. Yazıyı okuyanlar mesafeyi koruyorlar" diye konuştu.

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