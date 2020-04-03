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Çorum'da koronavirüs hastası hastaneden kaçtı otelde yakalandı

ÇORUM'da koronavirüs (kovid-19) hastası 44 yaşındaki Sabri D. tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastanın bölgedeki bir otelde olduğunu öğrenince, özel kıyafetler giyerek harekete geçti.

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Çorum’da koronavirüs testi pozitif çıkan 44 yaşındaki Sabri D. tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden götürdüğü hastanede gözlem altına aldı. 

Polis özel kıyafetle yakalamaya gitti

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Sabri D., koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine dün tedavi altına alındı. Sabri D. bugün hastaneden kaçtı. Görevlilerin bildirmesi üzerine polis ekipleri, Sabri D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir otelde olduğu belirlenen Sabri D. özel kıyafetler giyen polis ekiplerince alınarak, yeniden götürüldüğü hastanede tekrar tedavi altına alındı.

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