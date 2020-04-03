HABER /  YEREL

Tokat'ta küçük kız bilgisayar için biriktirdiği parasını kampanyaya bağışladı

TOKAT'ta ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını gördü. Küçük Zehra, kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği parasını, polis ekiplerini arayarak bağışta bulundu.

Abone ol

Tokat Kent merkezinde yaşayan Zübeyde ve Mustafa Alan çiftinin 5 çocuğundan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışlamak istedi.

Kumbarasından 131 lira 60 kuruş çıktı

155'i arayarak, polislerden yardım isteyen Zehra, kumbarasını eve gelen ekiplere teslim etti. Polisler de parayı alıp, kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Bankada açılan Zehra'nın kumbarasından, 3 ayda biriktirdiği 131 lira 60 kuruş çıktı. Zehra'nın adına polis ekipleri, parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu da kendisine teslim ederek, duyarlılığı için teşekkür etti.  

"Bilgisayar almak istiyordum, vazgeçtim.."

Bilgisayar almak için 3 aydır para biriktirdiğini söyleyen Zehra Alan, "Babamla birlikte haberleri izliyordum. Cumhurbaşkanı'mız aylığını bağışladığını söyledi. Benim de aklıma kumbaramda biriken paraları bağışlamak geldi. Ben bilgisayar almayı düşünüyordum, vazgeçtim. İhtiyacı olan kişilere vermek istedim" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erzurum'da tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu
Türk doktor açıkladı: Koronavirüs aşısı yapıldı üstelik işe yarıyor
Kur'an ile dalga geçen gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı
Ankara Kuşu tutuklanması için mahkemeye sevk edildi FETÖ propagandası suçlaması
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 milyon 27 bin kişiye hizmet ulaştırıldı
Mehmet Öz'den Nusret'in seks sorusuna yanıt: Öpüşme ama diğer mevzuları yap
ÖNCEKİ HABERLER
Andre Santos: Fenerbahçe'ye gitmemi Wenger istemedi
Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı
Muğla'da silahla eşini yaraladı ardından intihar etti
Abdurrahim Albayrak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu
7 Nisan kandil mi var Diyanet kandil günleri takvimi
FOX TV'nin Öğretmen dizisindeki Gizem giydi sütyen krizi çıktı
Yorumlar