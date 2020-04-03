Tokat'ta küçük kız bilgisayar için biriktirdiği parasını kampanyaya bağışladı

TOKAT'ta ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını gördü. Küçük Zehra, kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği parasını, polis ekiplerini arayarak bağışta bulundu.

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Tokat Kent merkezinde yaşayan Zübeyde ve Mustafa Alan çiftinin 5 çocuğundan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışlamak istedi.

Kumbarasından 131 lira 60 kuruş çıktı

155'i arayarak, polislerden yardım isteyen Zehra, kumbarasını eve gelen ekiplere teslim etti. Polisler de parayı alıp, kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Bankada açılan Zehra'nın kumbarasından, 3 ayda biriktirdiği 131 lira 60 kuruş çıktı. Zehra'nın adına polis ekipleri, parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu da kendisine teslim ederek, duyarlılığı için teşekkür etti.

"Bilgisayar almak istiyordum, vazgeçtim.."

Bilgisayar almak için 3 aydır para biriktirdiğini söyleyen Zehra Alan, "Babamla birlikte haberleri izliyordum. Cumhurbaşkanı'mız aylığını bağışladığını söyledi. Benim de aklıma kumbaramda biriken paraları bağışlamak geldi. Ben bilgisayar almayı düşünüyordum, vazgeçtim. İhtiyacı olan kişilere vermek istedim" dedi.