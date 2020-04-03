Andre Santos: Fenerbahçe'ye gitmemi Wenger istemedi

2009-2011 yılları arasında ﻿Fenerbahçe forması giyen Andre Santos, Arsenal'a transfer olduktan sonra sarı-lacivertlilerden yine teklif aldığını ancak Wenger'in izin vermediğini söyledi.

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Fenerbahçe tarihine adını kazımış isimlerden biri olan Brezilyalı sol bek Andre Santos Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

Ülkesi Brezilya’nın da Koronavirüs salgınından acı çektiğini söyleyen Santos “Evden dışarı çıkmıyorum, bol bol film izliyorum. Ve kendi imkanlarımla antrenman yapmaya çalışıyorum” dedi.

Roberto Carlos'tan sonra Fenerbahçe'ye gelmenin üzerinde bir baskı oluşturmadığını açıklayan Santos, sarı-lacivertli taraftarların kendisini her zaman desteklediğini belirtti.

"Arsene Wenger, teklifi reddetti"

Fenerbahçe Kulübü'nün Arsenal'dan kendisini geri almak için teklif yaptığını da açıklayan Santos, "Teknik direktörümüz Arsene Wenger bu teklifi reddetti. Çok istememe rağmen beni takımda tutacağını söyledi" ifadesine yer verdi.

“Fenerbahçe'de tekrar görev almak isterim. Belki bir teknik direktör olarak”

İstanbul'da yaşadıklarını unutamadığını ifade eden tecrübeli oyuncu, “Önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'de tekrar görev almak isterim. Belki bir teknik direktör, ya da menajer olarak” şeklinde konuştu.

37 yaşıdaki Brezilyalı oyuncu, bir dönem TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da da forma giymişti.