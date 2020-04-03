Erzurum'da tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu

ERZURUM 'da herkesi sevindiren güzel bir gelişme yaşandı. Koranavirüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi, sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Sağlık çalışanları taburcu olan hastaları alkışlarla uğurladı.

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Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ederken, güzel haberler de gelmeye başladı.Vakaların ülkemizde artış göstermesi üzerine Erzurum'da koronavirüs teşhisi konulan 20 hasta tedaviye alındı.

Erzurum Bölge ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri başarıyla tamamlanan 20 kişi, sağlıklarına kavuştu.

Hastalar alkışlarla taburcu edildi

Sağlık çalışanları ise taburcu edilecek hastalar için bir araya geldi ve onları alkışlar eşliğinde hastaneden evlerine uğurladı.