Günün en acı olayı! Koronavirüsten ölen annenin bebeği de kurtarılamadı
KOCAELİ'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 39 yaşındaki Betül Aydın'ın tedavisi sırasında erken doğumla dünyaya gelen bebeği de kurtarılamadı. Bu kareler günün en acı olayı olarak kayıtlara geçti.
Eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba Recep Aydın, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" diye konuştu. Annesinin yanına defnedilen bebeğin cenaze törenine karantinaya alınan babası ve aile üyeleri katılamadı.
8 aylıkken sezaryenle alındı
Kartepe ilçesinde yaşayan Betül ve Recep Aydın çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 8 aylık hamile olan Betül Aydın doğuma alındı.
Kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın sezaryenle doğum yaptı. Bebek kuvözle sevk edildiği İstanbul’daki özel bir hastanede tedaviye alındı.
Anne hayatını kaybetti
Betül Aydın, pazartesi günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Aydın, Kartepe Nusretiye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Erken doğuma bağlı olarak rahatsızlıkları bulunan bebek de dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.