Günün en acı olayı! Koronavirüsten ölen annenin bebeği de kurtarılamadı

Eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba Recep Aydın, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" diye konuştu. Annesinin yanına defnedilen bebeğin cenaze törenine karantinaya alınan babası ve aile üyeleri katılamadı.