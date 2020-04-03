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Son dakika karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine girecek ilk kişi İstanbul'dan

Yeni tip koronavirüs önlemleri sürecinde evde 14 günlük karantina süresine uymayanlar, tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçanlar "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek ve haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak.

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Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı başlatılan seferbelikte tedbirlere uymayan kişilere yönelik yeni bir uygulama daha hayata geçiyor. Buna göre karantinadan kaçanlar yakalandıklarında haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak. Bu kapsamda listeye ilk giren kişi İstanbul'dan oldu.

GBT sorgularında 'aranıyor' çıkacak 

Karantina firarileri, Cumhuriyet savcılığı ve mülki idare amirinin talimatıyla "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Kişisel bilgileri sisteme girilecek. Genel Bilgi Toplama yani GBT sorgularında da "aranıyor" kayıtları çıkacak.

Salgın hastalık yayma'' suçundan işlem yapılacak

Söz konusu kişiler yakalandıklarında gözaltına alınacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Uygulamaya 81 ilde vakit kaybetmeden başlandı.

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