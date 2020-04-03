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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 10 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

4 terörist daha etkisiz hale getirildi 

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

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