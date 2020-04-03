Çorum'da hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı

ÇORUM’da koronavirüs testi pozitif çıkan Sabri D. (44) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden götürdüğü hastanede gözlem altına aldı.

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Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bazı bölgelerden 'pes' dedirten haberler de geliyor. Sağlık çalışanlar hayatlarını ortaya koyarken Çorum'daki korona hastasının sorumsuzluğu herkesi isyan ettirdi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Sabri D., koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine dün tedavi altına alındı. Sabri D. bugün hastaneden kaçtı.

Polis ekipleri otelde buldu

Görevlilerin bildirmesi üzerine polis ekipleri, Sabri D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir otelde olduğu belirlenen Sabri D. özel kıyafetler giyen polis ekiplerince alınarak, yeniden götürüldüğü hastanede gözlem altına alındı.