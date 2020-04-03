Kısıtlamalar artacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan tedbirlerin hayatın akışını felç etmeden alındığını belirterek, gerekli görülmesi halinde yeni tedbirlerin de uygulanacağına dikkat çekti.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapıldı. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

İtalya ve İspanya'ya gönderilen ve sosyal medyada da gündem olan yardımlarla ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren Çelik, " Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz. Aksine bu tür malzemelerin ihracatını dahi yasaklamış durumdayız zaten. Süreç şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle sürdürülüyor" dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk koronavirüs vakasına müdahale eden hocaların hocası Cemil Taşçıoğlu hocamız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastanelerde tedavi gören bütün vatandaşlarımıza şifalar diliyoruz. Bu afetler konusunda insanlığın çok eski bir tarihi var. Yakın zaman dilimi içerisinde 2002'de Sars, 2012'de Mers, domuz gribi, Ebola salgını gibi çeşitli meydan okumalarla dünya karşı karşıya kaldı.

"Şehir hastanelerimiz büyük bir güvence"

Bugün şehir hastanelerimizin varlığı, ihtiyaç duyulan yatak kapisitesi bakımından büyük bir güvencedir. Tek odalı yatağın çeşitli hastanelerde hayata geçirilmiş olması, bugün bunların karantina merkezi olarak gerçekleşmesi olarak bir altyapı ile hizmete sunulmaktadır. Virüs Çin'in Wuhan kentinde görüldüğünde kimse bu kadar yaygınlaşacağını tahmin etmedi.

Avrupa'da ilk olarak 27 Ocak'ta Fransa'da görüldü. Şubat üçüncü haftasından itibaren İran ve İtalya'da hızla yayıldı. Daha sonrasında Güney Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar dünyanın her yarında görülmeye başlandı.Nihayetinde 11 Mart'ta birkaç ay sonra Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs pandemisi ilan etti. Gelinen noktada hastalığa yakalanan sayı 1 milyon, hayatını kaybeden sayısı 50 bini geçmiştir.

"Yıkım siyasetinin zamanı değil"

Krize müdahale etmek için belli bir takibin çerçevesinde yürürlüğe koyulmayan bir tedbir yoktur. Yıkım siyasetinin zamanı değil, pozitif eleştirileri, iyi niyetli yaklaşımları dikkate alıyoruz. Önemli olan vatandaşımızın hayatının korunmasıdır. Kimin dediğinden ziyade kimin ne dediği önemlidir.

"Aldığımız tedbirler sayesinde felaketin arkasından koşmadık"

Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tedbirler hiçbir şekilde felaketin arkasından koşma gibi duruma düşürmedi. Tam tersine hayatın akışını kötürüm hale getirmeden bu tedbirlerin alındığını söyleyebiliriz. Bütün bu yasakların getirilmesinin ekonomik hayatını olumsuz etkilememesi için pek çok tedbir alındı. Virüse dönük alınan tedbirler vatandaşlarımızın hayatını koruması içindir. 1-2-3 hafta sonra daha kaotik durumla karşılaşılmaması için alınan tedbirlerdir.

"Karantina uygulanması gerekiyorsa uygulanır"

Bir köye karantina uygulanması gerekiyorsa uygulanıyor. Ama hiçbir şekilde de oradaki insanların hayatın akışından koparılmayacak şekilde belli bir dengede götürülmesi gerekiyor. Bu salgının etkilerinin azaltılması için ortaya konan 100 milyarlık kaynak seti son derece önemli olmuştur. Kobi, bireysel kesimin, kredi borçlandırmalarıyla ilgili taksitlendirme, ötelendirme gibi acil kararlar verilmiştir. Bir sektörde muhtasar, KDV, SGK primleri 6 ay ertelenmiştir. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini söyleyen vatandaşımızın olması normaldir.

"Bu krizle ilgili bilinen bir şey var"

Dünyada hiçbir kimse bu afetin ne kadar süreceğini bilmiyor. Bilinen bir şey var bu krizde yapılan modellemeler neticesinde tedbire ne kadar uyulursa bunun zamanının kısaltılması mümkündür. Maalesef fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu. Bunlara karşı katı tedbirler alındı. Vatandaşlarımız bu krizde fırsatçılık yapanları mutlaka şikayet etmelidirler.

"Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz"

Bu salgında zor durumda olan ülkelere gönderdiğimiz yardım malzemelerini bile siyasi eleştiri konusu haline getirenler var. Bakın vatandaşımızın ihtiyacı olan malzemeleri yurt dışına göndermiyoruz. Aksine bu tür malzemelerin ihracatını dahi yasaklamış durumdayız zaten. Süreç şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle sürdürülüyor. Gönderdiğimiz yardım malzemeleri bizlerin yeteri kadar sahip olduğu ve ürettiği malzemelerdir.