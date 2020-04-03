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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan sokağa çıkan vatandaşlara tepki

Anadolu Ajansı

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, öğleden sonra havanın güzel olmasıyla koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden sokağa çıkan vatandaşlara tepki gösterdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kalabalık cadde ve sokaklarda vatandaşları uyarıyor.

Polis ekipleri sokağa çıkma nedenini sorduğu vatandaşlara, en kısa sürede evlerine gitmeleri uyarısı yapıyor.

Zabıta ekipleri de banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe konusunda bilgi veriyor.

Güzel havanın da etkisiyle Saraçlar Caddesi'ndeki bazı noktalarda yoğunluk oluştu. 

Öte yandan, polis ve belediye ekipleri bazı mahallelerde anonslar yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

"Ne olur evden çıkmayın"

Saraçlar Caddesi'nde incelemelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın güzel olması dolayısıyla vatandaşların dışarı çıktığını söyledi. 

Bu süreçte herkesin evde kalması gerektiğini vurgulayan Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ne söyleyeceğimizi şaşırdık açıkçası. Dün yağış vardı kimse yoktu dışarıda. Hava biraz güzel, herkes dışarıda. Sanki virüs yok gibi vatandaşımız dışarıda, anlamakta zorluk çekiyoruz. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Ne olur evden çıkmayın. Ne olur artık yalvarma derecesine geldik, Allah aşkına. Çıkmayın evden. 'Bana bir şey olmaz.' demeyin. Sana bir şey olmaz, komşuna bir şey olur. Sana bir şey olmaz eşine, çoluk çocuğuna, torununa olur, arkadaşına olur. Yapmayın Allah aşkına. Sanki normal bir günde çıkmış insanlar dolaşıyor."

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