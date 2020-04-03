Kütahya'da sosyal yardımlar ailelerle buluşmaya başladı

KÜTAHYA'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca alınan yardım paketi kararınca, ihtiyaç sahipleri yardımlarla buluşmaya başladı. Buluşma anlarına güvenlik görevlileri eşlik etti.

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Kütahya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde PTT şubelerinden ödenecek olan sosyal yardımlar, evlerde ödenmeye başladı.

Bekçi ve jandarma eşliğinde paralar sahiplerine ulaşıyor

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan kurulun aldığı karar üzerine ödemeler il ve ilçe merkezlerinde mahalle bekçileri, köylerde ise jandarma eşliğinde PTT görevlileri tarafından yapılıyor. PTT görevlileriyle birlikte evlere giden ekipler hazırlanan listelerde takibini yaptıkları ailelere ödemeleri yapıyor.