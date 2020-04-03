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MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

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MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

60 branşta ataması yapılacak olan 19 bin 910 öğretmenin listesini aşağıda görebilirsiniz.

MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

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