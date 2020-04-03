MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.Abone ol
MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.
60 branşta ataması yapılacak olan 19 bin 910 öğretmenin listesini aşağıda görebilirsiniz.