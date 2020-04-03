Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim." açıklamasında bulundu.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin durumu hakkında konuştu. BeIN Sports'a konuşan Özdemir'in açıklamaları şu şekilde: "Zor günler geçiriyoruz. Bizim için en önemli konu insan sağlığı. Nisan ayının ortasından itibaren virüsün yayılma hızının azalacağını düşünüyoruz. 18-20'sinde tepe noktasına gelecek ve sonra azalacaktır. Mayıs ayı başında toplanıp bazı kararlar alacağız. Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim. Eğer seyircili oynayacaksak, maçlara gelecek taraftarların da sağlık durumlarını düşünmemiz lazım. Bu düşünmeyi nasıl sağlayabiliriz? Ülkemizde Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Federasyon olarak, bunlarla birlikte çalışmak zorundayız.

"Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik"

Şanslı bir ülkeyiz. Neden? Almanya, İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece 8 maçımız var. Bir de kupamız var. Ayrıca Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde maçı var. Baktık yine şartlar kötü, Temmuz'un başında başlasak dahi Ağustos'un ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz. Tabii ki bu tamamlama şartları, o günkü mayıstaki şartlara bakacağız. Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız. Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri seyircili veya seyircisiz olarak sonlandırmaktır.

"Olağanüstü bir durumdayız"

FIFA çalışıyor bu konuda, henüz karara varmış değiller. Bildiğimiz kadarıyla, Mayıs sonunda sözleşme bitse dahi, sezonun bitimiyle ancak sözleşme tamamlanıyor. Genelde ligler mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız.

Kulüplerin mali yapısı konusu

18 Süper Lig kulübünden, hemen hemen 8'i yapılandırma yaptılar. Hiç mali sıkıntısı olmayan kulüplerimiz var. Bu, olağanüstü bir durum. Yapılandırma yapılan dönemdeki şartlar gibi değil. Gelirler düştü, futbol oynanamıyor, transfer dönemi geliyor. Bence yeni bir mali yapılandırmanın gerekli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yapılandırma yapan bankalarımız da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Evvela hedefimiz, dünyanın başına bela olan koronavirüsün hakkından gelmek. Düzlüğü görmemiz lazım. Kimse düzlüğü göremiyor. 'Koronavirüs olayını çözdük.' dendikten sonra kulüplerimizin mali yapılarını o zaman konuşacağız"