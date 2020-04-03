CHP'li Akıllı'dan Ankara Büyükşehir'e destek

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li belediyelerin yardım kampanyaları için açtığı hesaplara bloke koyulmasına tepki gösterdi.

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CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, belediyelerin halka yardım amacıyla başlattıkları kampanyaları desteklediklerini açıklayarak, söz konusu yardım hesaplarının bloke edilmesine tepki gösterdi.

Akıllı, tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkemizde de "Evde kal" çağrısı yapıldığını hatırlatarak, bu kapsamda birçok işyerinin kapısına kilit asıldığını belirtti ve mevcut iktidarın bu mağduriyeti azaltmak için etkin bir çözüm üretemediğini savundu.

Açıklanan ekonomik tedbir paketinin yetersiz olduğunu söyleyen Akıllı, iktidarıyla muhalefetiyle sürece destek olunması gerektiğini belirterek oluşacak sosyal yaraların bu şekilde sarılabileceğini ifade etti.

"İyilik üzerine yardımlaşın"

Açıklamasında Kuran-ı Kerim ayetlerine atıf yapan Akıllı, İçişleri Bakanlığı'nın CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin yaptığı destek kampanyalarının hesap numaralarına bloke konulmasını “iyilik üzerine yardımlaşın” ilkesiyle bağdaşmadığını kaydetti.

"Mağduriyetlerin giderilsin"

Açıklamasında, koronavirüs salgınıyla ilgili belirsizliğe de dikkat çeken CHP Ankara İl Başkanı, her meslek grubundan vatandaşın ve ailelerinin ekonomik olarak desteklenmesi, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi. Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesinin destek kampanyaları başlattığını hatırlatan Akıllı, bu faaliyetlerin engellenmemesi gerektiğini söyledi. Kimsenin vatandaşın kazançlarından, rızıklarından bağış yaparak ihtiyacı olanların geçimlerini sağlayamaya yönelik yaptığı bu destekleri engelleme hakkı olmadığını kaydeden Akıllı, yardım kampanyalarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.