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Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun adı o hastaneye verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle ilgili alınacak önlem paketini açıklarken Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adını bir kez daha andı. Erdoğan, koronavirüsten kaybettiğimiz Prof. Taşçıoğlu'nun adının yeni açılacak hastaneye verileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konavirüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladığı konuşmasında, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verileceğini duyurdu.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri açıkladığı basın toplantısında sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti. Konuşmasında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü bir kez daha dile getiren Erdoğan, Taşçıoğlu'nun adının yeni açılacak Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşatılacağını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın o sözleri;

"Geçtiğimiz günlerde Covid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi yani bundan böyle bu hastanenin artık hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eşine, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma da Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

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