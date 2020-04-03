İtalya ve Fransa'da yüzlerce kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681’e yükseldi. Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 6 bin 507’ye yükseldi.

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Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 85 bin 388’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 119 bin 827'ye yükseldiğini aktardı.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 18 bin 278 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1480 artışla 19 bin 758'e ulaştığını, ölü sayısının son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681'e çıktığını açıkladı.

Yoğun bakımdaki kişi sayısını 4 bin 68 olarak veren Borrelli, karantina tedbirlerinin gevşetileceği 2. faz olarak anılan aşamaya ne zaman geçileceğine hükümetin karar vereceğini, mevcut tedbirlerin 13 Nisan’a kadar süreceğini ifade etti.

Yeni vaka sayısındaki artış 2000'lerde seyrediyor

Sivil Savunmanın açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısındaki artış 2000'li rakamlarda seyretmeye devam ediyor.

Borrelli, bugün 2 bin 339 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı, dün 2 bin 477, çarşamba günü 2 bin 937, salı günü ise 2 bin 107 olarak açıklanmıştı.

Ülke genelinde bugüne kadar, 619 bin 849 kişiye test yapıldığı bildirildi.

Bu arada, ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya’da bölgesel yönetimin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, dün 367 kişi hayatını kaybettiğini, bugün ise bu sayının 351'e gerilediğini kaydetti.

Fransa'da da durum çok kötü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 233 artışla 64 bin 338'e ulaştığını açıkladı.

İyileşen hasta sayısı 14 bin 8'e yükseldi

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 662'ye çıktığını aktaran Salomon, iyileşen kişi sayısının 14 bin 8'e yükseldiğini bildirdi.

Toplam ölü sayısı 6 bin 507'ye ulaştı

Salomon, salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 588 artarak 5 bin 91'e yükseldiğini ve 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde 1416 kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece toplam ölü sayısının 6 bin 507'ye ulaştığını belirtti.

Jerome Salomon, hastanelerdeki kapasite sorunu nedeniyle başka hastanelere taşınan hastaların sayısının da 506'ya yükseldiğini ifade etti.