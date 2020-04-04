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Hansi Flick 2023'e kadar Bayern Münih'te

Bayern Münih, teknik direktör Hansi Flick ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

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Bayern Münih, daha önce sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı teknik direktör Hansi Flick ile sözleşme yeniledi. Bavyera kulübü yaptığı açıklamayla daha önce sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı 55 yaşındaki teknik adamla 2023 yılına sözleşme imzaladığını duyurdu.

Flick, ligin 10. haftasında Bayern Münih'in Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmesi sonucu görevine son verilen teknik direktör Niko Kovac'ın yerine takımın başına getirilmişti. Bayern Münih, 25 haftası geride kalan Bundesliga'da Borussia Dortmund'un 4 puan önünde lider konumda bulunuyor

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