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Fenerbahçe: Katliamı yapanlar ortaya çıkarılsın

4 Nisan 2015 tarihinde Rize-Trabzon yolunda otobüsü kurşunlanan Fenerbahçe, ''Saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar işin peşini bırakmayacaktır." açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçının ardından Rize-Trabzon yolunda futbol takımını taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. 

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Türk spor tarihinin en kara olaylarından biri bundan 5 yıl önce yaşandı. Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkıldı. Şans eseri can kaybı olmadı ancak o günden beri bu silahlı saldırının failleri hala bulunamadı. 4 Nisan 2015 akşamı gerçekleşen olay hala aydınlatılamadı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ‘Aydınlanmayan Gün’ün üzerine artık güneş doğmasını ve Futbol Takımımıza yönelik katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.

4 Nisan 2015’deki bu canice eylemin sorumlusu ya da sorumluları yakalanıp hukuk önünde hesap vermeden Türk sporunun hiçbir zaman tam anlamıyla huzura erişemeyeceği ve üzerindeki karanlığın kalkmayacağı aşikardır.

Devletimizden beklentimiz, milyonlarca taraftarımızı ve vatandaşımızı rahatsız eden bu korkunç olayın tüm hatlarıyla çözülmesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar işin peşini bırakmayacaktır."

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