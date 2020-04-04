Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, ''Sözleşmem sezon sonu bitiyor. Beni Fenerbahçe'ye yakıştırıyorlar. Şu an Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapıyorum.'' dedi.

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Aytemiz Alanyaspor'un teknik drektörü Erol Bulut önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmadığını belirten tecrübeli isim, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. İşte Erol Bulut'un açıklamaları...

"Yeni bir program yaptık"

Futbolcularımıza program vermiştik evde çalışmalarıyla ilgili. Bazıları da tesislere geliyordu. Futbolcuları her gün bireysel antrenmana tabi tutamayız, yeni bir program yaptık. 2 hafta dinlenip, ondan sonra antrenmanlara yavaş yavaş hazırlamamız gerekiyor.

''Bazı haftalar çift maç oynanabilir''

Düşüncem liglerin biraz daha erken başlayabileceğiydi ama burada en önemlisi sağlık. 3 haftalık antrenman yapmamız gerekiyor futbolcuları iyi şekilde hazırlamamız açısından. Temmuz sonuna doğru bitirilir gibi düşünüyorum. Bazı haftalar çift maç oynanabilir. Kupa da var tabii. Ailemize çok fazla vakit ayıramıyoruz normalde. Ona vaktimiz oluyor. Bol bol maç izliyorum. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz'i araştırıyorum.

''Beni Fenerbahçe'ye yakıştırıyorlar''

Sözleşmem sezon sonu bitiyor. Beni Fenerbahçe'ye yakıştırıyorlar. Şu an Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapıyorum. İnşallah kupayı Alanya'ya getiririz. Kariyerimin seyrini beraber göreceğiz. Maçları oynayıp, bitirdikten sonra kariyerimin hangi tarafa gideceğini göreceğiz. Burası mı olur, başka bir takım mı olur, yurt dışı mı olur... Onu bugün söyleyemem. En üstü, büyük takımlar. Avrupa'da başarılı olabilmek, kupalar kazanmak. Bu tabii ki bugünden, yarına olan bir şey değil, plan gerekiyor. Türkiye'de de, Avrupa'da da olabilir. İnşallah sonunda final-kupa olur. Ligde de 6.'yız. Maksimum puan alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz.