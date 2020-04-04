Arda Turan: İnşallah gönlümdeki yer olur

Şu an boşta olan Arda Turan, çalışmalarına evde devam ettiğini belirtirken ''3-4 sene oynayacağımı düşünüyorum. Virüs sonrası güzel bir kariyer planlamam var. İnşallah gönlümüzdeki yer olur." şeklinde konuştu.

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Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve şu an boşta olan Arda Turan, A Spor'da canlı yayında kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Elimizden gelen sorumluluğu alıyoruz"

Corona virüs salgınıyla ilgili konuşan Arda, "Bugünler sabır günleri, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hayatlarını riske atıyorlar, hayatları pahasına çalışıyorlar. Rahmetli olan hastalarımıza Allah rahmet eylesin. Umarım hastalar da çabuk iyileşir. Bizde elimizden gelen sorumluluğu alıyoruz. Bazı insanların bağışıklığı kuvvetli olur çabuk kurtulur. Artık ben değil, biz deme zamanı... Virüsü durdurabiliriz ama önce insanları durdurmamız lazım. Herkes sorumluluk bilinci ile hareket etmelidir." dedi.

''3-4 sene oynayacağımı düşünüyorum''

''Bu halde futbolu düşünmek çok enteresan'' diyen Arda Turan, "Evde daha çok bisikletle zaman geçiyorum. Uzun süredir saha çalışmalarından uzaktım. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Koşu bandıyla çalışıyoruz. Böyle geçirmeye çalışıyorum. Önceliğim sağlımız. Bu halde futbolu düşünmek çok enteresan. Eşim ikinci çocuğumuza hamile. Her şeyde bir hayır varmış demek ki.'' ifadelerini kullandı.

''3-4 sene oynayacağımı düşünüyorum''

Futbola devam edeceğinin altını çizen Arda, ''Hâlâ 3-4 sene oynayacağımı düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk kez sezon başı kampı yapacağım. Virüs sonrası güzel bir kariyer planlamam var. İnşallah gönlümüzdeki yer olur." şeklinde konuştu.