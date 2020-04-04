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Trump, azil soruşturmasına yol açan muhbir raporunu Kongre'ye bildiren başmüfettişin işine son verdi

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ve kendisine azil soruşturması açılmasına yol açan telefon görüşmesine ilişkin muhbir raporuyla ilgilenen Başmüfettiş Michael Atkinson'ın işine son verdi.

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Trump, Senato İstihbarat Komitesine gönderdiği mektupta, İstihbarat Toplumu Başmüfettişi Atkinson'ın işine son verildiğini bildirdi. 

Mektupta, başmüfettiş olarak atadığı kişilere duyduğu güvenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Artık Atkinson'a güvenmem gibi bir durum söz konusu olamaz." ifadesini kullandı. 

Atkinson'ın görevinden 1 ay içinde ayrılacağını belirten Trump, yerine aday göstereceği ismi yakın zamanda belirleyeceğini kaydetti.

Muhbir mektubu Trump'ın azil sürecini başlatmıştı 
Adı açıklanmayan bir "muhbir" tarafından yazılan raporda, Trump'ın, Demokrat rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik Ukrayna'da soruşturma yapılması için, temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Zelenskiy'e baskı yaptığı belirtilmişti. 

Başmüfettiş Atkinson, bu rapor hakkında Kongreyi bilgilendiren ilk isim olmuştu. Temsilclier Meclisi, eylül ayında Trump hakkında azil soruşturması açmıştı.

Yaklaşık 5 aylık süreçte Temsilciler Meclisinde aralık ayında iki azil maddesiyle suçlanan Trump, 5 Şubat günü Senatoda yapılan oylama sonucunda her iki suçlamadan da aklanmıştı.

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