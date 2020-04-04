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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs vaka sayısı arttı

İSTANLUL Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 118 İBB personelinin koronavirüse yakalandığını ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, koronavirüs salgınıyla ilgili büyükşehir belediyesindeki son durumu paylaştı.

118 personel koronavirüs tedavisi görüyor

Twitter sayfasından açıklama yapan Ongun, "70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Covid 19 testi pozitif çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımıza şifa diler, İstanbul genelindeki tüm hizmetlerimizin eksiksiz devam ettiğini belirtiriz." ifadelerine yer verdi.

Ücretsiz 100 bin maske dağıtımı başlandı

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında ücretsiz maske dağıtımının başlandığını Twitter sayfasından duyurdu. 

1 İBB personeli virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti

2 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplam 90 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Aynı gün İBB Sözcüsü Murat Ongun 1 İGDAŞ çalışanının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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