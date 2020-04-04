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Fenerbahçe Erol Bulut'la anlaştı! Daum yolda

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük için Erol Bulut'la anlaşmaya varırken futbol aklı olarak Daum düşünülüyor.

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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon teknik direktörlük için Aytemiz Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı- Lacivertli yönetimin Erol Bulut sonrası planı ise ortaya çıktı. Plana göre Bulut'un üzerinde büyük bir futbol aklı daha olacak.

Daum sportif direktör olacak
Yönetim, Erol Bulut'un üzerine bir sportif direktör düşünüyor. Bu koltuk için tanıdık bir isim gündemde. Ali Koç, Daum'u sportif direktör yapmayı düşünüyor. Daum'un oluşturulacak yeni kadro ve sistemde rol alması hedefleniyor.



Erol Bulut'un yükü hafifleyecek
Fenerbahçe adaylardan birini göreve getirerek Bulut'un üzerindeki yükü hafifletmek amacında. Bu şekilde daha sağlıklı bir yapı olacağı görüşündeler.



Alman ekolüne geri dönüş
Sarı-lacivertli yönetimin Alman ekolüne dönmeyi çok istediği öğrenildi. Ayrıca Ali Koç, aynı dili konuşan Daum ve Erol Bulut'un iyi bir ikili oluşturacağına inanıyor.

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