SGK'dan koronavirüs ve plazma tedavisi kararı! Geri ödeme kapsamına alındı

Pandemi bakım hizmeti ve immün plazma tedarik ve uygulamalarını SGK geri ödeme kapsamına aldı.

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SGK, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile koronavirüs gibi pandemilerin tedavisi ve Türkiye'de koronavirüse karşı tedavi amaçlı kullanılma olasılığı her geçen gün artan immün plazma tedarik ve uygulamasını Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'ne ekledi.

SGK geri ödeme yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, pandemi bakım hizmeti ve immün plazma tedarik ve uygulamalarını SGK geri ödeme kapsamına aldı. Böylece özel hastanelerin de aralarında alındığı pandemi hastanelerindeki tüm tedaviler ve ilaçlar için SGK geri ödeme yapacak

Faturalandırma nasıl olacak?

Pandemi bakım hizmeti, "Sadece pandemi süresince, pandemi olgularına yönelik tedavilerde 510010 ile birlikte faturalandırılır. Ayrıca pandemi süresince pandemi olgusu olup olmadığına bakılmaksızın 510090 kodu ile birlikte faturalandırılır. Günde bir adet faturalandırılır" şeklinde listeye eklenirken, işlem puanı olarak ise 1124,35 belirlendi.

Yine immün plazma tedarik ve uygulamaları, "Sadece pandemi süresince, pandemi olgularına yönelik tedavilerde faturalandırılır. Plazma bileşeni aferez yöntemi ile toplanmalıdır. Hazırlama, uygulama işlemleri ile tüm tetkik, malzemeler ve diğer işlemler dahildir. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır" şeklinde listeye eklenirken Hizmet İşlem Puanı olarak ise 1318,07 belirlendi.

Bakımlar da SGK kapsamında

Böylece hem koronavirüs hem de immün plazma yoluyla koronavirüs tedavisi SGK kapsamına alınmış oldu.

Yine aynı düzenlemede Erişkin-Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri içinde pandemi bakım hizmeti, birinci, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakımlar da SGK kapsamına alındı.

Düzenlemenin sinyalini daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti. Bu düzenlemeyle aralarında vakıf, üniversite ve özel hastanelerin de bulunduğu pandemi hastanelerindeki koronavirüs tedavileri ve immün plazma tedavisine ilişkin tüm işlemler geri ödeme kapsamına alınmış oldu.

Ayrıca yine Resmi Gazete'de yer alan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararına göre, pandemi ve immün plazma tedarik ve uygulamasında kullanılacak ilaçlar da SGK geri ödeme kapsamına alındı.