Türk bilim insanları birden fazla hastaya yetebilecek solunum cihazı aparatı geliştirdi

"Ülkemizde şu an böyle bir ihtiyaç yok. İlerleyen dönemde bir ihtiyaç olur ya da bizden bir ihtiyaç talep eden yerler olması durumuna karşı biz de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi olarak bir solunum cihazının birden fazla hastada kullanılmasını sağlayan bir aparat tasarlayıp ürettik."