Türk bilim insanları birden fazla hastaya yetebilecek solunum cihazı aparatı geliştirdi
Türk bilim insanları, 3 boyutlu yazıcı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede olası ihtiyaç durumuna karşı yoğun bakım şartlarında birden fazla hastanın ihtiyacını karşılayabilecek solunum cihazı aparatı geliştirdi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi'nde yapılan üretime ilişkin AA muhabirine bilgi verdi. METÜM'ün 3 boyutlu yazıcı ve titanyum malzemeden vücut yedek parçaları ürettiğini anlatan Erdöl, tıbbın ihtiyacını karşılamak için plastik malzemelerden de üretim yapıldığını söyledi.
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine destek olmak amacıyla yoğun bakım koşullarındaki hastaların solunum ihtiyaçlarını karşılayan ventilatör cihazlarının daha fazla hastada kullanılabilmesi için aparat imal ettiklerini bildiren Prof. Dr. Erdöl, "Bunlarla ilgili verileri Bakanlığımıza aktardık. İhtiyaç olursa biz bu üretimi yapmaya ve Sağlık Bakanlığımıza ücretsiz olarak vermeye hazırız. Bunu şu anda başarmış durumdayız." dedi.
"METÜM tüm ihtiyacı karşılayabilecek durumda"
Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi (METÜM) Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız, aparatların 3 boyutlu yazıcı kullanılarak yapıldığını kaydetti. Yeni tip koronavirüs vakalarının arttığı ülkelerde solunum cihazının da birden fazla hastada kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Ayyıldız, şöyle devam etti:
"Ülkemizde şu an böyle bir ihtiyaç yok. İlerleyen dönemde bir ihtiyaç olur ya da bizden bir ihtiyaç talep eden yerler olması durumuna karşı biz de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi olarak bir solunum cihazının birden fazla hastada kullanılmasını sağlayan bir aparat tasarlayıp ürettik."