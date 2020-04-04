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MSB duyurdu! 24 terörist, etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan  24 YPG/PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."

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