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Yasak sonrası 20 yaş altı çalışanlar ne olacak Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş ve altındaki çalışan vatandaşların yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu önlemlerden birisi de  20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

Erdoğan'ın duyurduğu yeni tedbirlerin ardından gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağının getirildiği 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu merak konusu oldu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, 20 yaş altı çalışanların durumunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu ve aldığı yanıtı Twitter sayfasında paylaştı.

"20 YAŞ ALTINDAKİLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu'ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, 'Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar' dedi" ifadelerini kullandı.

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