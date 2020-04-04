HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı futbolcular indirime yanaşmadı

Beşiktaş'ta maaş indirimi için kapısı çalınan oyuncular yönetimi ummadığı bir yanıt verdi.

Abone ol

Ekonomik anlamda zor günler yaşayan Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgınının futbolu da durdurmasıyla birlikte daha da zorlanmaya başladı. Gelirlerini yitiren siyah-beyazlılarda, başkan Ahmet Nur Çebi acil ihtiyaçları kendi cebinden karşılarken yönetim de artık tükenmiş durumda. 

Juventus ve Barcelona örneği
Koronavirüs salgınının spor dünyasını da etkilemesinin ardından Juventus, Barcelona gibi ekipler de bile oyuncular maaş indirimlerine gitmeyi kabul etmişlerdi. Aynı formülü uygulamayı planlayan ve siyah-beyazlı oyunculara bu teklifle giden Beşiktaş Yönetimi ise ummadığını bir yanıt aldı.

“Önce birikmiş borçlarınızı ödeyin''
Siyah-beyazlılarda kapısı çalınan yabancı oyunculardan başkana, “Önce birikmiş borçlarınızı ödeyin, sonra indirim konusunu görüşelim, elbette kolaylık sağlarız” yanıtı geldi. 

Yerliler daha yakın
Beşiktaş'ta forma giyen yerli oyuncuların ise teklife daha sıcak baktığı, yabancıların ikna edilmesi halinde kabul edebilecekleri öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB duyurdu! 24 terörist, etkisiz hale getirildi
İtalya ve İspanya'ya giden yardım paketine Mevlana'yı kimin yazdırdığı belli oldu
SGK'dan koronavirüs ve plazma tedavisi kararı! Geri ödeme kapsamına alındı
'Tanzim' maske satışı başlıyor! Bakan Pekcan duyurdu
Koronavirüs tedavisi gören CHP'li eski vekil yaşamını yitirdi
Arda Turan: İnşallah gönlümdeki yer olur
ÖNCEKİ HABERLER
Sözleşmeli öğretmen ataması tarihi belli oldu MEB duyurusu
Yasak sonrası 20 yaş altı çalışanlar ne olacak Süleyman Soylu açıkladı
Çin, geliştirdiği uzay roketini açık artırmada sattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs vaka sayısı arttı
Fenerbahçe Erol Bulut'la anlaştı! Daum yolda
Berat kandili ne zaman 2020 peygamberin okuduğu Berat Kandili duası
Yorumlar