Sözleşmeli öğretmen ataması tarihi belli oldu MEB duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.Abone ol
MEB, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin resmi açıklama yayınladı.
Başvurular Haziran ayında
Bakanlığın resmi web sayfasında yayımlanan duyuruya göre, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak.
Sonuçlar 8 Eylül'de açıklanacak
Başvuruların ardından, 6-25 Temmuz'da sözlü sınava alınacak öğretmen adayları, sonuçlarını 8 Eylül'de öğrenebilecek.