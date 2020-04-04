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Sözleşmeli öğretmen ataması tarihi belli oldu MEB duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

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MEB, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin resmi açıklama yayınladı.

Başvurular Haziran ayında 

Bakanlığın resmi web sayfasında yayımlanan duyuruya göre, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak.

Sonuçlar 8 Eylül'de açıklanacak 

Başvuruların ardından,  6-25 Temmuz'da sözlü sınava alınacak öğretmen adayları, sonuçlarını 8 Eylül'de öğrenebilecek.

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