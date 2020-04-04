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Karantina altındaki Kraliçe Elizabeth tehlikede

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Windsor Kalesi’nde karantinada altında bulunan İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth'in gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunduğu ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ortaya öğrenildi.

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İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth (93), koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Windsor Kalesi’nde karantinada altında bulunuyor. İngiliz basını Kraliçe’nin gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunduğunu ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ifade edildi.

Her dakika temas halinde
Kraliçe Elizabeth’in gündelik yaşamında kendine yardımcı olan çalışanlarıyla günün her dakikası, temas halinde olduğu belirtildi. Windsor Kalesi’nde yaşayan çalışanlar, Kraliçe’nin gündelik ihtiyaçlarını gidermekle görevliler.



Kraliçe’nin tehlike altında olduğu vurgulandı
Kraliyet çalışanları hem karantina altındaki Kraliçe’yle temas halinde hem de dış dünyayla temas halinde bulunuyor. Bu durum koronavirüsün Kraliçe’ye ulaşabileceğini ve 93 yaşındaki Kraliçe’nin tehlike altında olduğu vurgulandı.



Kraliçe ulusa seslenecek
Kraliyet tarafından Kraliçe 2’inci Elizabeth’in yarın ulusa sesleneceği açıklandı. 68 yıllık hükümdarlığında 4’üncü kez ulusa seslenecek olan Kraliçe’nin salgınla ilgili İngiliz halkına moral veren konuşma yapacağı öngörülüyor.

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