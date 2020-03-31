ABD ordusunda koronavirüsten ilk ölüm! Fransa Çin'i yakaladı

ABD Çin'i ikiye katladı

Dünya genelini etkileyen corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 785 bini geçti iyileşenlerin sayısı ise 165 bin oldu. Ülkelerin virüs salgını ile savaşı devam ederken ABD son bildirdiği vaka sayısı ile Çin'i ikiye katladı. En çok vaka tespit edilen ABD'de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin'i ikiye katlamış durumda. ABD'de son aktarılan bilgilere göre vaka sayısı 164 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 170 olarak biliniyor.