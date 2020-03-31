ABD ordusunda koronavirüsten ilk ölüm! Fransa Çin'i yakaladı
ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar’dan bir askerin New Jersey'de koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Pentagon, 652 Covid-19'lu hasta olduğunu açıkladı. ABD'de ölenlerin sayısı 3 bini geçerken, Central Park'ta sahra hastanesi kuruldu...
ABD ordusunda korona virüs nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, New Jersey Ulusal Muhafızları'na bağlı 21 yaşındaki askerin koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Öte yandan ölü sayısının 3 bini geçtiği ABD'de daha kötü günler için parklara sahra hastaneleri kurulmaya başlandı. New York'ta bulunan dünyaca ünlü Cental Park'a da acil korona hastanesi kuruldu. ABD'de koronavirüse yakalanların sayısı virüsün ilk çıktığı Çin'deki hastaların sayısını ikiye katladı. Fransa'da ise ölü sayısı Çin'le eşitlendi..
ABD Çin'i ikiye katladı
Dünya genelini etkileyen corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 785 bini geçti iyileşenlerin sayısı ise 165 bin oldu. Ülkelerin virüs salgını ile savaşı devam ederken ABD son bildirdiği vaka sayısı ile Çin'i ikiye katladı. En çok vaka tespit edilen ABD'de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin'i ikiye katlamış durumda. ABD'de son aktarılan bilgilere göre vaka sayısı 164 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 170 olarak biliniyor.
ABD ordusunda koronavirüsten ilk ölüm
ABD ordusunda korona virüs nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, New Jersey Ulusal Muhafızları'na bağlı bir askerin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Esper, “Bugün, Savunma Bakanlığı için çok üzücü bir gün. Korona virüs nedeniyle ilk askeri personelimizi kaybettik. Bu askeri topluluğumuz için üzücü bir kayıp. Ailesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve tüm Ulusal Muhafız topluluğuna başsağlığı diliyoruz" dedi.
652 asker koronavirüse yakalandı
Pentagondan yapılan açıklamada, ismi belirtilmeyen askerin korona virüs nedeniyle 21 Mart’tan bu yana hastanede tedavi gördüğü ve pazartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi. Pentagon, şu ana kadar 652 korona virüs vakası bildirdi. ABD genelinde korona virüs vakası 164 bin 253 olarak kayıtlara geçerken 3 bin 167 kişi ise hayatını kaybetti.