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İran'da 106 yaşındaki koronavirüs hastası iyileşti

Kum kentinde koronavirüse yakalanan 106 yaşındaki hastanın 14 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileştiği bildirildi.

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İran Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Furkani Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 106 yaşındaki bir erkek hastanın, iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın 14 gün boyunca tedavi gördüğü vurgulanarak, tedavi sürecine ilişkin ise bilgi verilmedi.

En yaşlısı olabilir  

Kum kentindeki 106 yaşındaki adamın, koronavirüsü yenen dünyadaki en yaşlı hasta olduğu düşünülüyor.

Yaşlılar hastalığı yeniyor 

Salgında, en yüksek risk grubunu oluşturan 80 yaş üstü hastalar da koronavirüs tedavisinin ardından tamamen iyileşebiliyor. Simnan eyaletinde 103 yaşında Haver Ahmedi adlı kadının, Bem kentinde 91 yaşındaki hasta ile Kum kentinde 90 yaşındaki kadının da hastalığı yendikleri açıklanmıştı.

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