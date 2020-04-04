Yeni korona yasakları! 20 yaş altına sokağa çıkma, 31 şehire giriş çıkış yasak

TÜRKİYE için alınan yeni koronovirüs kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklaması ile duyurdu. 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklandı. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine alınan yeni kararları düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Yasakların kapsamı genişletildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak dahil olmak üzere 30 büyükşehire artık giriş ve çıkış yasak.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs kararları:



31 ile giriş çıkış yasaklandı

*Daha önce şehirler arası toplu taşımayı izne bağlamıştık. Kendi arabalarıyla şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlarımızı da şehir girişlerinde kontrole tabii tutuyorduk. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

*Gıda ilaç temizlik malzemesi gibi maddelerle, genelgeyle belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak. Yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit görüşmeleri devam edecek. İl Pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir.

30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız yasağı 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız.

30 Büyükşehir hangisi liste için tıklayın

65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

*Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok.

Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır.

Maske takma zorunluluğu

*Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir.

3 adım kuralı

Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.

*Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığına hem onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Bu içi boş bir söz değildir. Attığımız her adımda bunun tezahürlerine şahit olabiliyoruz.

Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 64 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Yardım kampanyamıza katılarak dayanışma ortaya koyan tüm vatandaşlarıma ve kurumlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. CHP genel başkanı başta olmak üzere kimi kesimler itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir.

En büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Milletimiz, tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacaktır."