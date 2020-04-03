İllerin koronavirüs vaka sayısı! Fahrettin Koca açıkladı İstanbul çok arttı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, en yüksek koronavirüs vakalarının 12 bin 231 enfekte ve 210 ölüm sayısıyla İstanbul'da görüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bİlim Kurulu toplantısı ardından, koronavirüs vakalarıyla ilili açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti.
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Türkiye'nin tamamına koronavirüsün yayıldığını söyleyen Koca, illere göre vaka ve ölüm sayılarını da paylaştı.
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EN YÜKSEK VAKA VE ÖLÜM SAYISI İSTANBUL'DA
İllere göre vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu ilin İstanbul olduğunu söyleyen bakan, İzmir'in de ikinci sırada olduğunu açıkladı.
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"25 İLDE CAN KAYBI YOK"
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. 25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var.
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