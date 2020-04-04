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TSK daha da güçlendi Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı

Demirören Haber Ajansı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerine yapıldığını duyurdu.

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SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.

Mehmetçik girmeden önce bertaraf ediyor

Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

tsk
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