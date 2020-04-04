TSK daha da güçlendi Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerine yapıldığını duyurdu.Abone ol
SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.
Mehmetçik girmeden önce bertaraf ediyor
Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.
Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2’nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı. pic.twitter.com/wNCAkm0sJs— SSB (@SavunmaSanayii) April 4, 2020