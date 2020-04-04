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Maccabi Tel Aviv'den Sloukas'a kanca

Olympiakos'un ardından Maccabi Tel Aviv de Fenerbahçe Beko’nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'a talip oldu.

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Fenerbahçe Beko’nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas transferin gözdesi haline geldi.

Maccabi Tel Aviv de peşinde
Sloukas’a ülkesinden Olympiakos talip olmuştu. Yunan basınında çıkan son iddiaya göre İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv de tecrübeli oyuncunun peşine düştü.

Sözleşmesi devam ediyor
Haberde, Maccabi’nin coachu Yannis Sferopulos’un 30 yaşındaki vatandaşını takımda görmeyi çok istediği belirtildi. Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2022 yılının sonuna kadar uzatmıştı.

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