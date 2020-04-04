Mahkemeden Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında karar

LİBYA'da şehit düşen ve memleketinde cenaze töreni ile defnedilen MİT mensubunun ifşa eden Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu ve haberi yapan gazetesi Hülya Kılınç'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Odatv’de yayınladıkları MİT haberi nedeniyle tutuklanan gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın tutukluluk incelemesini yapan mahkeme, gazetecilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteciler Terkoğlu, Pehlivan ve Kılınç’ın tutukluluk incelemesini yapan 10. Sulh Ceza Hakimliği; 5 Nisan’da yapılması beklenen duruşmayı, koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle 2 Nisan’a aldı ve duruşmalı inceleme yapılacağını avukatlara bildirmedi.

İnceleme kapsamında gazetecilerin savunmalarını SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yöntemiyle, avukatları olmadan alan heyet, “tutukluluk halinin devamına” karar verdi. Karar, avukatlara e-posta yoluyla tebliğ edildi

Karara itiraz edilecek

Avukatlardan Hüseyin Ersöz ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Barış’ların 3 avukatının da çağrılmadığı duruşmada verilen karara itiraz edeceğiz. Avukatların dışlandığı bu oldu-bitti anlayışını asla kabul etmiyoruz” dedi.