TRT “Ev Hayat Dolu” sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi

TRT, çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine “evde kal”anlar için yeni yayın kuşakları oluşturdu. “Ev Hayat Dolu” kuşaklarında nostaljik dizi ve filmlerden sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı içerik yayında olacak.

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Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle “evde kal”anlara TRT özenle hazırlanmış zengin içerikleriyle destek oluyor.

Kamu kurumları ve özel şirketlerin evden çalışma yönergeleri oluşturduğu, okul, restoran, sinema salonları, spor salonlarının kapatıldığı ve yeni 'sosyal mesafe' kurallarının hayata geçirildiği bu dönemde TRT, “Ev Hayat Dolu” sloganından hareketle hummalı bir çalışma başlattı.

Hem doğru bilgilendirme, hem de zamanın daha verimli ve eğlenceli kullanabilmesi amacıyla yayın akışlarını yeniden tasarlayan TRT, bir çok yeni programı hayata geçiriyor.

TRT’nin zengin arşivinden ekrana taşınacak içeriklerin yanı sıra her yaştan izleyiciye hitap edecek yeni hazırlanan programlarla TRT ekranları yenileniyor. Teknik ekip olmaksızın oyuncuların evlerinden kendi çekimleriyle oluşturacakları diziler de bu yenilikler arasında.

TRT’nin yeni yayın kuşaklarında neler var?

TRT kanallarında hayata geçirilecek olan “Ev Hayat Dolu” kuşakları; nostalji, yarışma, spor, sağlık, yemek, kültür-sanat, eğlence, çocuk, belgesel, sohbet ve müzik başlıkları altında hayata geçiriliyor.