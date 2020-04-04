HABER /  GÜNCEL

TRT “Ev Hayat Dolu” sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi

TRT, çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine “evde kal”anlar için yeni yayın kuşakları oluşturdu. “Ev Hayat Dolu” kuşaklarında nostaljik dizi ve filmlerden sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı içerik yayında olacak.

Abone ol

Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle “evde kal”anlara TRT özenle hazırlanmış zengin içerikleriyle destek oluyor.

Kamu kurumları ve özel şirketlerin evden çalışma yönergeleri oluşturduğu, okul, restoran, sinema salonları, spor salonlarının kapatıldığı ve yeni 'sosyal mesafe' kurallarının hayata geçirildiği bu dönemde TRT, “Ev Hayat Dolu” sloganından hareketle hummalı bir çalışma başlattı.
Hem doğru bilgilendirme, hem de zamanın daha verimli ve eğlenceli kullanabilmesi amacıyla yayın akışlarını yeniden tasarlayan TRT, bir çok yeni programı hayata geçiriyor.

TRT’nin zengin arşivinden ekrana taşınacak içeriklerin yanı sıra her yaştan izleyiciye hitap edecek yeni hazırlanan programlarla TRT ekranları yenileniyor. Teknik ekip olmaksızın oyuncuların evlerinden kendi çekimleriyle oluşturacakları diziler de bu yenilikler arasında.

TRT’nin yeni yayın kuşaklarında neler var?
TRT kanallarında hayata geçirilecek olan “Ev Hayat Dolu” kuşakları; nostalji, yarışma, spor, sağlık, yemek, kültür-sanat, eğlence, çocuk, belgesel, sohbet ve müzik başlıkları altında hayata geçiriliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? Başkan Uğur İbrahim Altay açıkladı
Koronavirüs salgını sürecinde gıda fiyatları düşecek! Bakan Pakdemirli açıkladı
20 yaş ve altı çalışanlar ne olacak? Süleyman Soylu açıkladı
Koronavirüsü yendi yaşadıklarını anlattı
Yeni korona yasakları! 20 yaş altına sokağa çıkma, 31 şehire giriş çıkış yasak
İllerin coronavirüs ölü sayısı açıklandı! İstanbul-İzmir-Ankara- Kocaeli yüksek
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'da korona bilançosu günden güne ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine korkunç arttı
Yasak kararı sonrası 34.4 milyon kişi sokağa çıkamayacak
Ünlü boksör Anthony Yarde'e Korona şoku! İki acı birden yaşadı
Türkiye büyükşehirlerine giriş çıkış yasaklandı! İşte 30 büyükşehirin listesi
Maccabi Tel Aviv'den Sloukas'a kanca
Yasak sonrası 20 yaş altı çalışanlar ne olacak Süleyman Soylu açıkladı
Yorumlar