Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? Başkan Uğur İbrahim Altay açıkladı

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yurt dışından gelip burada karantinaya alınan vatandaşlar nedeniyle koronavirüs vaka sayısının fazla olduğunu söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde basın toplantısında Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle ilk 5'teki şehirlere dikkat çekti. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra en fazla vaka sayısının bulunduğu 4. il olan Konya ile ilgili ilk açıklama Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'tan geldi. Altay, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın sorularını yanıtladı.

Vakaların çoğu yurt dışından gelen misafirler

Konya'nın koronavirüs haritasında 4. sırada olmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Altay, süreç boyunca dışarıdan gelen neredeyse 2200 vatandaşı karantina altına alarak misafir ettiklerinin altını çizdi. Bu durum da, Konya'daki koronavirüs vakalarının çoğunun yurt dışından gelip burada karantinaya alınan vatandaşlardan meydana geldiğini ortaya çıkarıyor.

Vakalar tek kaynaklı değil

Şehirdeki korona vakalarının büyük çoğunluğunu, Konya'da yaşamayanlar oluşturuyor. 601 vakanın çok az bir kısmı, Konya'da ikamet eden vatandaşlarda görüldü. Belediye Başkanı da bu sebeple Konya'nın istatistiklerinde anormal bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Süreç bulunduğumuz yerde devam etmeli

65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını gidermeye ve dezenfeksiyon işlemlerine devam ettiklerini aktaran Altay, büyük şehirlerden gelen vatandaşlarla ilgili, ''Bu kişilerin de alışkanlığı baharla birlikte Konya'ya gelmek, bahçesiyle ilgilenmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak. Ama şu an itibariyle geliş-gidiş durdu. Bizim tavsiyemiz, bulundukları yerlerde bu süreci devam ettirmek. Bugün itibariyle de ilçelerden merkeze gelişi durdurduk toplu ulaşımla.'' dedi.

İki mahalle karantina altında

Ülkenin farklı noktalarında çeşitli köy ve ilçelerde karantina uygulaması başladı. Bu noktalardan ikisi de Konya sınırları içerisinde bulunuyor. Altay, iki eski mahalle Ilgın ve Esence'de karantina uygulamalarının yapıldığını ve buradaki halkın tüm ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

2 ay boyunca ürcetsiz

''Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kiracılarımızdan 2 ay kira almayacağız'' diyen Altay, iş yeri kapanan ya da işsiz kalan vatandaşların da evlerindeki suyu 2 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabileceğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay son olarak, hastanelerde tıbbi malzeme konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını ve testleri negatif çıkan yaklaşık 1500 vatandaşların yaşadıkları illere gönderildiğini açıkladı.