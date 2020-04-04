ODTÜ geliştirdi koronavirüsten yüzü ve elleri koruyan tasarımlar erişime açıldı
ODTÜ Tasarım Fabrikası'ndaki öğretim üyelerince, koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen basit el aletleriyle bile yapılabilecek yüz koruyucu siper ile yüzeyle temastan elleri koruyan kapı açma aparatı tasarımları, ücretsiz erişime açıldı.
Tasarım Fabrikası'ndaki öğretim üyeleri, koronavirüsle mücadele kapsamında gelen talepler üzerine basit el aletleriyle bile yapılabilecek yüz koruyucu siper ile yüzeyle temastan elleri koruyan kapı açma aparatı geliştirdi. ODTÜ Tasarım Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında başta sağlık personeli olmak üzere, her bireyin yararlanabileceği çözümler üretmek için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi.
Bu kapsamda tasarım fabrikası üyeleri Barış Yazıcı, Serkan Alkan, Müge Kruşa Yemişcioğlu ve Semkan Uragan ile birçok kişinin kullanabileceği, üretebileceği ve isterlerse de geliştirebileceği tasarımlar hazırladıklarını ifade eden Sorguç, iki yeni nesil tasarım yaptıklarını belirtti.
Elle bile yapılabilen siperlikler
Üretmeye başladıkları koruyucu ürünleri en hızlı biçimde öncelikle sağlık personeline ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Sorguç, "Geliştirdiğimiz tasarımlar, hızlı prototipleme yöntemleri ve ihtiyaç halinde ise basit el aletleri ile de elde üretilebiliyor." dedi. Geliştirdikleri yeni siperlik tasarımının mevcutlarına alternatif olduğunu kaydeden Sorguç, şu bilgileri verdi:
"Dünyada moda olan model, şu anda herkesin üç boyutlu yazıcılarla üretmeye çalıştığı tasarım. Fakat bu model hem çok maliyetli hem 8-10 saat arasında sürdüğünden dezavantajları bulunuyor. Biz ise siperin tümünü tek malzeme ile lazer kesicide veya elle üretilebilecek şekilde tasarladık. Bu tasarım öncelikle bu zor zamanlarda bizler için ön saflarda çalışan sağlık çalışanları olmak üzere, yüz yüze işlerini yapmak zorunda olan bütün çalışanlar için bir koruma kalkanı olarak tasarlandı."