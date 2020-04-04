ODTÜ geliştirdi koronavirüsten yüzü ve elleri koruyan tasarımlar erişime açıldı

"Dünyada moda olan model, şu anda herkesin üç boyutlu yazıcılarla üretmeye çalıştığı tasarım. Fakat bu model hem çok maliyetli hem 8-10 saat arasında sürdüğünden dezavantajları bulunuyor. Biz ise siperin tümünü tek malzeme ile lazer kesicide veya elle üretilebilecek şekilde tasarladık. Bu tasarım öncelikle bu zor zamanlarda bizler için ön saflarda çalışan sağlık çalışanları olmak üzere, yüz yüze işlerini yapmak zorunda olan bütün çalışanlar için bir koruma kalkanı olarak tasarlandı."