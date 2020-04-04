İstanbul'da koronavirüse karşı yeni dönem! Metro girişlerinde termal kameralı önlem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünden itibaren metro istasyonlarında termal kamera uygulamasına geçildiğini ve ateşi yüksek olan yolcuların araçlara alınmayacağını açıkladı.

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Türkiye'de koronavirüse karşı yeni önlemlerin devreyi girdiği bu sabahtan itibaren İstanbul halkına 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de termal kamera uygulaması başlattı.

Termal kameraların metro istasyonlarında çalışacağını resmi Twitter hesabından açıklayan Ekrem İmamoğlu, ateşi yüksek olanların araçlara alınmayarak sağlık kuruluşlarına yönlendirileceğini kaydetti. İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Metro istasyonlarımızda termal kamera uygulamasına geçtik. Yüksek ateş tespiti yapılan yolcular toplu ulaşım araçlarına alınmıyor ve sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı'dan sonra kısa sürede diğer istasyonlara da termal kameralar yerleştirilecek.