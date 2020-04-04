20 yaşın altı sokağa çıkamayacak! Aleyna Tilki de yaşa takıldı Twitter yıkıldı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki gece yarısından itibaren 20 yaş ve altı için getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Aleyna Tilki yeni gelen sokağa çıkma yasağına takıldı ve sosyal medyadan bakın ne paylaştı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de gece yarısından itibaren 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.
"20 yaş altının virüs kapmayacağının garantisi yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamasında sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok."
Aleyna Tilki yasağa takıldı
Bu kararın ardından Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 2000 doğumlu olduğu için sokağa çıkamayacak. Yasak sonrası Aleyna Tilki sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.